 

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской

01.08.2021, 22:14, Новости дня
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Чехия готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите, сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек.

Он назвал ситуацию вокруг спортсменки «скандальной». Кулганек сообщил, что данный вопрос обсуждался с главой правительства Чехии Андреем Бабишем и руководителем МВД страны Яном Гамачеком. Тимановской предлагают «визу к вступлению на территорию» Чехии, чтобы спортсменка могла уже в Чехии «обратиться за международной защитой». «Наше посольство в Токио также готово ей помочь», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский послужило выступление в Instagram, в котором она подвергла критике тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики. Позже видео было удалено. Государственные СМИ обвинили спортсменку в «несдержанной выходке». В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище.



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