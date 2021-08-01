Мнение: Как уничтожают украинские достижения в Саках

Денис Селезнев о том, как уничтожается украинское наследие в Саках.

За центральный парк обидно. Когда последний раз был в Саках, он уже тогда был в разваленном состоянии, а судя по свежему видео, продолжает уверенно ветшать. Остается верить, что рано или поздно до него руки таки дойдут. Разумеется, если бы в 2014 году Крым не ушел бы в Россию, то Саки в своем развитии ориентировались бы на центральный парк, а не на набережную.

В остальном же, Саки неплохой вариант для желающих относительно недорого отдохнуть + подлечиться (на тех же лечебных грязях). Достопримечательностями город конечно не богат.

PS. По алкашам – есть такое дело. Сколько раз не приезжал в Саки, парочку обязательно встречал.

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