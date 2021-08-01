 

Мужчине, который стрелял из окна по людям в Киеве, называя их “хохлами”, грозит семь лет тюрьмы

01.08.2021, 21:36, Новости дня
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31 июля в Киеве возле ТРЦ Dream Town мужчина открыл огонь из окна по прохожим, его задержали. На видео инцидента он заявлял, что будет “стрелять по хохлам …баным” и что “служил в “ДНР” во имя России-матушки и [президента РФ] Владимира Путина”.

Задержанным оказался ранее несудимый уроженец Донецкой области 1998 года рождения. Во время обыска у мужчины изъяли револьвер Флобера, из которого, вероятно, он стрелял.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Следственный отдел Оболонского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители готовят задержанному сообщение о подозрении. Мужчине грозит до семи лет заключения.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4184898198232586

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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