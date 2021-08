Спортсменка, которую власти Беларуси пытались вернуть из Токио в Минск, заявила, что намерена просить убежище

Тимановская накануне рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 метров. Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, но она обратилась в Международный олимпийский комитет.

“Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно”, – объяснила Тимановская в интервью.

На вопрос, хочет ли она получить политическое убежище в Австрии, спортсменка ответила, что еще думает, куда обратиться.

“Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение. […] Я же ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива, в том числе в Instagram, который мне непонятен. Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции”, – заявила Тимановская.

О встрече с ней представителей МОК сообщили сегодня в Twitter международной организации.

“Сегодня вечером МОК и Токио 2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она работает с властями аэропорта Ханэда, и в настоящее время ее сопровождает сотрудник Токио 2020. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности”, – сказано в сообщении.

Дальнейшие свои действия относительно Тимановской МОК и оргкомитет Олимпиады 2020 намерены определить позже.

The IOC and Tokyo 2020 will continue their conversations with Krystsina Tsymanouskaya and the authorities to determine the next steps in the upcoming days. /2

