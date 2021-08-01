 

“Мама мне говорила – фехтуй как на обычных соревнованиях”. Медалист Олимпиады Рейзлин рассказал об эмоциях от Игр

01.08.2021, 21:36, Новости дня
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По словам Рейзлина, перед Олимпиадой он получил совет от матери – фехтовать так же, как и на последнем турнире Кубка мира в Казани, где он получил золотую награду.

“Мама мне говорила – фехтуй как на обычных соревнованиях. Ты можешь выигрывать этапы Кубка мира? Вот и фехтуй как на этапе Кубка мира”, – рассказал он.

Спортсмен отметил, что прислушиваться к этому совету ему было трудно. 

“Конечно, пытался послушаться, но это же не так. Это не обычный этап Кубка мира. Это не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Это самые тяжелые спортивные соревнования в жизни”, – сказал Рейзлин.

Спортсмен завершил выступления на Олимпиаде 2020 еще в пятницу, 30 июля. Тогда команда украинских шпажистов не смогла побороться за медаль и заняла шестое место.

До того, в одиночном турнире по фехтованию на шпагах, 37-летний украинец стал бронзовым призером, получив первую награду на дебютной для себя Олимпиаде.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины на 1 августа шесть олимпийских медалей, пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе – и серебро в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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