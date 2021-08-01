 

Для Windows 10 вышло очередное обновление

01.08.2021, 21:34, Новости дня
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В компании Microsoft сообщили о выпуске очередного обновления для операционной системы Windows 10, которое вышло под кодом KB5004296. Как поясняют у разработчика, данный патч носит накопительный характер, и загружать его нужно вручную. Автоматически обновление на ПК не устанавливается.

В общем, загрузка и не обязательна, так как никаких критических ошибок обновление не решает. Речь идет только об устранении проблемы со счетчиком FPS. Кроме того, разработчики устранили неполадки, которые возникали во время открытия некоторых игр.

В Microsoft советуют ознакомиться с особенностями апдейта на официальном сайте компании прежде, чем принимать решение о необходимости загрузки.



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