Для Windows 10 вышло очередное обновление

В компании Microsoft сообщили о выпуске очередного обновления для операционной системы Windows 10, которое вышло под кодом KB5004296. Как поясняют у разработчика, данный патч носит накопительный характер, и загружать его нужно вручную. Автоматически обновление на ПК не устанавливается.

В общем, загрузка и не обязательна, так как никаких критических ошибок обновление не решает. Речь идет только об устранении проблемы со счетчиком FPS. Кроме того, разработчики устранили неполадки, которые возникали во время открытия некоторых игр.

В Microsoft советуют ознакомиться с особенностями апдейта на официальном сайте компании прежде, чем принимать решение о необходимости загрузки.