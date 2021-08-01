 

Motorola выпустила новую линейку смартфонов Edge 20

01.08.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая линейка смартфонов Edge 20 представлена в компании Motorola. Речь идет о трех основных версиях: базовой, Pro и Lite. Эксперты говорят. Что эти мобильные устройства будут отличаться улучшенными камерами, а также высокой стоимостью в розничной продаже.

Конструкция облегченной версии (MediaTek) построена вокруг процессора MediaTek. Два остальные смартфона получат чипы Qualcomm. Все Edge 20 выйдут с поддержкой связи пятого поколения 5G.

Как можно догадаться по названию, Motorola Edge 20 Pro станет самым дорогим и продвинутым смартфоном в данной линейке. Здесь объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а накопитель предусмотрен на 256 Гб. Камера позволяет делать снимки с разрешением 108 Мп. Размер экрана – 6,7 дюйма. Частота обновления кадров на нем достигает 144 Гц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Риск второй волны коронавируса в Испании снова исходит из Мадрида

25.09 / Сыну брянского вице-губернатора предъявлено обвинение в смертельном ДТП

11.02 / Расстрелявшего коллег в московском метро полицейского признали виновным

22.08 / Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

05.07 / В Ленобласти за убийство пенсионера задержали подростка

29.04 / Киргизия заявила о прекращении перестрелки на границе с Таджикистаном

11.07 / Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк

05.05 / Суперпремии для топ-менеджмента “Нафтогазу”. Нардеп назвал причины увольнения Коболева

10.02 / Актер Семчев: При Брежневе люди жили полнокровно

25.06 / Зеленский: Если не остановить рост заболевания COVID-19, то никто не будет рад ослаблению карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика