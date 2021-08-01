Motorola выпустила новую линейку смартфонов Edge 20

Новая линейка смартфонов Edge 20 представлена в компании Motorola. Речь идет о трех основных версиях: базовой, Pro и Lite. Эксперты говорят. Что эти мобильные устройства будут отличаться улучшенными камерами, а также высокой стоимостью в розничной продаже.

Конструкция облегченной версии (MediaTek) построена вокруг процессора MediaTek. Два остальные смартфона получат чипы Qualcomm. Все Edge 20 выйдут с поддержкой связи пятого поколения 5G.

Как можно догадаться по названию, Motorola Edge 20 Pro станет самым дорогим и продвинутым смартфоном в данной линейке. Здесь объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а накопитель предусмотрен на 256 Гб. Камера позволяет делать снимки с разрешением 108 Мп. Размер экрана – 6,7 дюйма. Частота обновления кадров на нем достигает 144 Гц.