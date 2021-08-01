Названы четыре напитка для снижения давления без лекарств

Медики назвали четыре лечебных напитка, которые могут улучшить состояние здоровья человека без лекарств. В частности, стабилизируется кровяное давление. Это состояние приводит к затвердеванию и сужению артерий, поэтому сердцу приходится работать намного усерднее, чтобы осуществлялось перекачивание крови по телу.

Специалисты из Японии оценили воздействие чашки томатного сока на фактор риска развития сердечных патологий. Они заявили, что напиток в короткие сроки нормализует артериальное давление.

Медики советуют обратить внимание на чай из гибискуса. Преимуществом данного напитка является позитивное влияние на кровяное давление. Снижение показателей наблюдалось у людей, которые в течение шести недель пили чай из гибискуса.

Полезным в данном плане считается свекольный сок. Результаты проведенных исследований показали, что свекла способна значительно снизить кровяное давление спустя несколько часов после его употребления. Лучшим эффектом обладает сок сырого овоща.

В перечень попал и чайный гриб. Речь идет о ферментированном продукте, богатом полезными бактериями, пробиотиками, который играет важную роль в поддержании кишечной микрофлоры.

Источник: www.medikforum.ru