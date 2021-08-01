 

Ученые: Добыча полезных ископаемых под морским дном имеет необратимые последствия

01.08.2021, 21:32, Разное
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Спустя два года в международных водах может начаться добыча полезных ископаемых. Однако исследователи говорят о том, что такие действия могут нанести необратимые последствия морской экосистеме.
Глубоководная добыча ископаемых представляет огромный интерес для горнодобывающих предприятий и инвесторов многих прибрежных государств. Например, некоторые компании хотят получить металлы с морского дна, чтобы строить электромобили. Согласно нормам, международного законодательства, на сегодняшний день разработка дна моря запрещена в промышленных масштабах за пределами территориальных вод и экономических зон. Однако в начале лета власти тихоокеанского острова Науру ввели «правило двух лет». Оно предполагает добычу с морского дня компанией The Metals Company полезных ископаемых. Поэтому представителям ISA (Международный орган по морскому дну) нужно за этот период доработать свод правил, которые будут регламентировать деятельность подобного рода.

Ученые говорят о том, что коммерческая добыча ископаемых несет большие риски для экосистем. Они изучили три масштабных исследования на эту тему, но данные в них разительно отличаются. Океан, как отмечают эксперты, играет решающую роль в захоронении лишнего углерода.

Источник: popmech.ru



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