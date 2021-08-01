 

Ученые рассказали, какую пользу мидии несут для мужского здоровья

01.08.2021, 21:32, Разное
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Ученые уверены, что разнообразие блюд из мидий в ресторанах введено не с проста. В процессе проведения исследования было установлено, что это продукт несет пользу для мужского здоровья.
Эксперты рассказали, почему мидии так важны для сильного пола. Моллюски содержат полезные редкие вещества, которых нет в других морских обитателях в таком количестве. Они богаты на цинк, витамины группы В, фолиевую кислоту, селен, марганец, железо, соединения йода и фосфор. Все эти элементы укрепляют половую систему мужчин.

Кроме этого, исследователи установили, что с помощью мидий представители сильного пола не только делают профилактику, но могут и устранить уже появившиеся проблемы. Например, употребление моллюсков укрепляет эректильную функцию, улучшает сексуальную активность, нормализует кровоток в паховой вене, повышает качество спермы и уровень тестостерона.

К выбору мидий нужно подходить очень тщательно. Эксперты говорят о том, что пользу здоровью принесут только те морские обитатели, которых вырастили в специальной среде. Моллюски, которых можно собрать самостоятельно, могут быть даже опасны.

Источник: actualnews.org



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