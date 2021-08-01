Нарышкин объяснил обвинения Байдена против России
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Обвиняя Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс, американский президент Джо Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны по телеканалу «Россия-1».
«Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и очевидно чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена не совсем удачно», – передает его слова ТАСС.
Нарышкин отметил, что слушать такое «уже скучновато».
«Слишком заезженная пластинка. Вы помните, как в начале 2018 года Министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании, по-моему, десяток физических лиц как раз во вмешательстве в выборы. И по просьбе адвокатов российской стороны судья вынужден был потребовать от Минюста США конкретных доказательств. Минюст США на этом замолчал, потому доказательств не было, их просто не существует», – сообщил он.
Также Нарышкин не без иронии предположил, что, с учетом уровня профессионализма американской разведки, последние заявления президента США Джо Байдена относительно лидера РФ Владимира Путина, писала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я еще раз уважительно скажу о наших [американских] коллегах-разведчиках, но при этом с определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки. Которая прославилась своими заявлениями, своими глубокими познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа, выбранные технологии. Я имею в виду ее пояснения», – отметил Нарышкин.
Глава СВР вспомнил про заявления Джен Псаки в качестве пресс-секретаря Госдепартамента о том, что именно Европа поставляет в Россию газ, а не наоборот, а также что «Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии» в случае ее вторжения на Украину. Псаки не смутил тот факт, у Белоруссии нет береговых границ.
«И еще выбранные технологии так называемой карусели. Так что если бы эти материалы готовило Центральное разведывательное управление – повторяю, с огромным аналитическим потенциалом, – то там бы были представлены действительно точные и объективные данные о состоянии и потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом», – заключил Нарышкин.
Нарышкин назвал подобную неточность в информационном обеспечении руководства страны опасной.
Напомним, в Кремле заявили, что российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году.
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отметил, что Заявление Байдена расценивается Москвой как установка разведсообществу США активизировать работу на российском направлении.
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