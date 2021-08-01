США заявили о причастности Ирана к атаке на танкер Mercer Street

США изучили имеющуюся у них информацию и пришли к выводу, что ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море несет Иран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«После изучения имеющейся информации мы уверены в том, что Иран осуществил это нападение, в результате которого погибли двое невиновных людей», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон работает с «партнерами над изучением наших дальнейших шагов и консультируемся с правительствами в регионе и за его пределами относительно надлежащего ответа, который последует».

«Мы присоединяемся к нашим партнерам и союзникам в решительном осуждении нападения на Mercer Street», – добавил Блинкен.

Напомним, глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана в пятницу стоит Иран. МИД Ирана уже отверг причастность к атаке на танкер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.

Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.

Агентство Associated Press подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.