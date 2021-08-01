«Если государство жжет, то и люди будут жечь»

За 11 лет РФ потеряла 7% своей территории в пожарах. И эти леса можно было спасти.

В РФ продолжают бушевать лесные пожары. Самая сложная ситуация — в Якутии: в республике горит почти 3 миллиона гектаров леса, от задымления страдает более 100 населенных пунктов, аэропорт Якутска отменяет и переносит рейсы. В Карелии из-за пожаров объявлено чрезвычайное положение: горят поселки, ограничено движение по федеральной трассе. В Тюменской области за первую половину 2021-го сгорело больше леса, чем за предыдущие 11 лет.

Такое происходит каждое лето — полыхают миллионы гектаров, в атмосферу попадают тонны парниковых газов, а жители городов и деревень задыхаются от ядовитого дыма. Кажется, что катастрофические пожары становятся привычными, а для европейской части РФ они и вовсе незаметны.

Мы выяснили, что за последние 11 лет в результате этого «привычного явления» огонь охватил почти 122 млн гектаров — больше 7% площади нашей страны. Это примерно 166 млн футбольных полей, 847 Санкт-Петербургов или 5 Великобританий.

Чтобы понять, какие регионы РФ больше всего страдают от лесных пожаров, мы проанализировали отчеты службы по охране лесов от пожаров «Авиалесоохрана» с 2010 по 2020 год. На карте показана суммарная площадь пожаров в каждом субъекте (в процентах от площади региона).

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