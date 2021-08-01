“Ох, как я сегодня на-пи-лась…” Ксения Мишина записала видео с собой и “веганским шампанским”

На видео 32-летняя актриса сидит на диване в перерыве между съемками и медленно рассказывает своим подписчикам, что крепко выпила.

“Ох, если бы вы знали, как я сегодня напилась. На-пи-лась… веганского шампанского! А это режиссер! Вы когда-нибудь видели таких молодых режиссеров? М-м-м”, – поинтересовалась Мишина.

На видео актриса говорила на украинском, который сейчас активно практикует, потому что стала судьей телешоу “Україна має талант” на телеканале СТБ.

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Скриншот: misha.k.ua / Instagram



Скриншот: misha.k.ua / Instagram



Скриншот: misha.k.ua / Instagram



Скриншот: misha.k.ua / Instagram



Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт отдыхали в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

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