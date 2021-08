Кулеба поблагодарил Грау за ее “умелое руководство” ТКГ по Донбассу

“Поздравления Киннунену с вступлением в должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Особая благодарность послу Хайди Грау за ее умелое руководство ТКГ в течение последних полутора лет”, – написал украинский дипломат.

Congratulations to @mikko_kinnunen on assuming the post of OSCE Special Representative in Ukraine and the Trilateral Contact Group (TCG). Special thanks to Ambassador Heidi Grau for her skillful stewardship of the TCG in the past year and a half.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 1, 2021

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимала пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. 21 июля 2021 года она попрощалась с участниками консультаций.

С 1 августа ОБСЕ представляет Киннунен.

В заседаниях в ТКГ перерыв до конца августа, он связан с отпусками.

—