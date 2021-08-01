В РФ создан очиститель воздуха от любых вирусов

Размер микроба коронавируса составляет от 50 до 200 нм, а российские специалисты из «Ростеха» создали воздухоочиститель, который избавляет окружающую среду от частиц размеров до 10 нм.

По словам разработчиков, такой прибор способен очистить воздух минимум от 99% вредоносных микроорганизмов. Это значит что в том пространстве, где работает воздухоочиститель, распространение различных заболеваний невозможно, говорят эксперты.

В первую очередь, российские специалисты советуют использовать данный очиститель воздуха в салонах самолетов, где в весьма ограниченном пространстве находятся много пассажиров. Не исключено также применение воздухоочистителя в других местах скопления людей.