 

В РФ создан очиститель воздуха от любых вирусов

01.08.2021, 20:40, Новости дня
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Размер микроба коронавируса составляет от 50 до 200 нм, а российские специалисты из «Ростеха» создали воздухоочиститель, который избавляет окружающую среду от частиц размеров до 10 нм.

По словам разработчиков, такой прибор способен очистить воздух минимум от 99% вредоносных микроорганизмов. Это значит что в том пространстве, где работает воздухоочиститель, распространение различных заболеваний невозможно, говорят эксперты.

В первую очередь, российские специалисты советуют использовать данный очиститель воздуха в салонах самолетов, где в весьма ограниченном пространстве находятся много пассажиров. Не исключено также применение воздухоочистителя в других местах скопления людей.



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