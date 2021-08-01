 

Эксперты назвали самых популярных производителей планшетов

01.08.2021, 20:40, Новости дня
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Эксперты рынка мобильных гаджетов напоминают, что разразившаяся в мире пандемия буквально спасла планшеты от ситуации, в которой спрос на них стал бы неуклонно падать. А действительно, что е такое планшет? Уже не смартфон, но еще и не ноутбук!

Оказалось, что в период локдаунов и массовой карантинной изоляции населения многих стран именно такие устройства и начали пользоваться повышенным спросом. Но кто же лидирует на мировом рынке?

В общем, ни ля кого не стало сюрпризом то, что чемпионом в данной категории стала американская компания Apple. Ей чуть-чуть не хватило, чтобы поставить во втором квартале текущего года 13 млн iPad. На сегодня 31,9% продаваемых на мировом рынке планшетов – это продукция вездесущей «Яблочной» компании, отмечают эксперты. Samsung – менее 20%, Lenovo – только 4,7 млн проданных устройств данного класса.



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