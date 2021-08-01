Режиссер Стефанович перед смертью раскрыл истинную причину развода с Пугачевой

Экс-супруг Примадонны Александр Стефанович ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции в 76 лет. Перед смертью режиссер раскрыл истинную причину, по которой Алла Пугачева подала на развод.

В браке знаменитости были несколько лет, а после расставания певица отказывалась обсуждать эти отношения. Александр Стефанович был единственным бывшим супругом, который не восхвалял Примадонну по прошествии времени, а продолжал критиковать.

Начинающую артистку познакомил с режиссером Леонид Дербенев. Когда Александр Стефанович позвал Примадонну на свидание, она сначала отказала, так как собиралась выходить замуж. Однако потом певица предложила поехать вместе в ресторан на Рублевке, где ножом разрезала себе палец. Алла Пугачева выдавила кровь и написала свое имя с просьбой определить ее группу крови. Он это сделал, а потом женился на «рыжей конопатой певице».

Уже в браке режиссер работал над картиной «Рецитал», в которой снимал свою жену. В первый день съемок Примадонна устроила на площадке скандал, в результате чего вся группа отказалась с ней работать. Директор «Мосфильма» принял решение менять актрису, а Александру Стефановичу пригрозил увольнением, если он не согласится на это. Поэтому он поехал со сценаристом к Софии Ротару, но певица отказалась от этой затеи. Она боялась пересудов поклонников и разговоров, что «подсидела Пугачеву». В результате, сценарий фильма переделали и сменили название на «Душа». Супруга режиссера была в бешенстве от такого решения, что и стало концом их совместной жизни.