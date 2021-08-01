Ученые: Обычный анализ крови может выявить риск преждевременных родов

Доцент Ханна Хоффманн из Университета штата Мичиган пояснила о том, что риск преждевременных родов можно выявить с помощью обычного анализа крови. Зная эту информацию, врач сможет тщательнее следить за состоянием здоровья женщины во время беременности.

В США раньше срока на свет появляется каждый десятый ребенок. В процессе исследования Ханна Хоффманн со своими коллегами изучила историю беременности 157 матерей, которые не имели преждевременных родов в анамнезе. У 51 роженицы зафиксировали роды до установленного врачами срока. Ученые обнаружили у них биомаркеры, которые свидетельствовали о таком ходе развития событий. В CLOCK и CRY2 генов выявили более низкий уровень мРНК. Они относятся к семейству генов, ответственных за циркадные ритмы клетки. Ученые считают, что благодаря этой информации теперь возможно предсказать, будут преждевременные роды или нет.

В крови будущей матери уровень мРНК снижается во втором триместре. Именно в этот период женщинам назначают скрининг, в ходе которого возможно выявить у ребенка синдром Дауна. 20 неделя беременности может стать идеальным периодом, чтобы проверить и риск преждевременных родов. Особенно это открытие порадует рожениц, которые уже имели подобный опыт.

Источник: medikforum.ru