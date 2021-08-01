 

Ученые: Обычный анализ крови может выявить риск преждевременных родов

01.08.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доцент Ханна Хоффманн из Университета штата Мичиган пояснила о том, что риск преждевременных родов можно выявить с помощью обычного анализа крови. Зная эту информацию, врач сможет тщательнее следить за состоянием здоровья женщины во время беременности.
В США раньше срока на свет появляется каждый десятый ребенок. В процессе исследования Ханна Хоффманн со своими коллегами изучила историю беременности 157 матерей, которые не имели преждевременных родов в анамнезе. У 51 роженицы зафиксировали роды до установленного врачами срока. Ученые обнаружили у них биомаркеры, которые свидетельствовали о таком ходе развития событий. В CLOCK и CRY2 генов выявили более низкий уровень мРНК. Они относятся к семейству генов, ответственных за циркадные ритмы клетки. Ученые считают, что благодаря этой информации теперь возможно предсказать, будут преждевременные роды или нет.

В крови будущей матери уровень мРНК снижается во втором триместре. Именно в этот период женщинам назначают скрининг, в ходе которого возможно выявить у ребенка синдром Дауна. 20 неделя беременности может стать идеальным периодом, чтобы проверить и риск преждевременных родов. Особенно это открытие порадует рожениц, которые уже имели подобный опыт.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Мнение: А поговорить?

25.01 / Володин призвал повременить со строительством нового парламентского центра

21.01 / Как сдержать путинскую Россию

27.10 / Актриса Валентина Мазунина: Каждый найдет в сериале “Иванько” что-то о себе

12.10 / Мнение: Собственные названия стран, заботливые роботы и продолжение эволюции человека

01.09 / «А вы вообще-то Россию любите?»

10.08 / Мнение: На всякий случай

01.07 / Володин: Работа над законопроектами не должна прерываться

25.07 / Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью

21.07 / Анализы за рубежом: зачем они нужны и как их сдать, оставаясь в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика