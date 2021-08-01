 

Парапсихолог Федосеенко заявила, что Киркоров является колдуном в третьем поколении

01.08.2021, 20:38, Разное
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После того, как Наталья Федосеенко проанализировала личность и биографию поп-короля российского шоу-бизнеса, она пришла к определенным выводам. По словам парапсихолога, Филипп Киркоров является колдуном в третьем поколении.
Экстрасенсорные способности, как отмечает специалист, передались артисту по женской линии. Его бабушка обладала большой силой и «черпала магию из воздуха». Обычно, ведающие люди чувствуют друг друга, поэтому, когда парапсихолог смотрит на певца, она видит лик его умершей родственницы. Кроме этого, на фото Филиппа Киркорова просматривается и «родовой бес», который был у его бабушки соратником. Она питала его всем, что тот требовал, а взамен получала славу и стабильность для потомков. Когда бабушка была беременной матерью артиста, она приняла решение отказаться от дара. В результате, тяжелая ноша легла на плечи ее дочери. Мать Филиппа Киркорова могла лечить людей, а умерла от онкологии. После этого все силы перешли к экс-супругу Примадонны.

Мистический дар влияет на жизнь певца как положительно, так и отрицательно. У него достаточно много силы, но поп-король ее подавляет. Наталья Федосеенко заявила, что если Филипп Киркоров откажется принимать себя и свою сущность, то до конца жизни будет одиноким. По словам парапсихолога, артист пытается защитить себя с помощью оберега, но это ни к чему, так как ему не страшны ни порча, ни сглаз. Колдуны из его рода встали на защиту, поэтому Филипп Киркоров проживет очень долгую жизнь.



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