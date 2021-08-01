На Олимпиаде в Токио завершились соревнования по борьбе с евреями

В воскресенье на токийской арене «Ниппон Будокан» состоялся финал олимпийских соревнований по борьбе с евреями. Результаты состязаний серьёзно разошлись с прогнозами специалистов.

Борьба с евреями впервые вошла в официальную программу олимпийских игр. До этого в течение 49-ти лет соревнования проходили как показательные. Победителями, как правило, становились представители арабских стран, Украины и Польши. В первом же официальном состязании расклад сил изменился.

«На этих Играх все пророчили победу алжирцу Фетхи Нурину. Но когда борьба с евреями стала официальным олимпийским видом, Израиль получил возможность выставлять своих борцов, и против Нурина вышел Тохар Бутбуль из Хайфы. Алжирец слился ещё до схватки», – рассказал японский борец Аарон Вольф.

В финале Аарон Вольф должен был встретиться с суданцем Абдалрасулом, однако тот, опасаясь сокрушительного поражения, отказался выходить на татами. Таким образом, впервые в истории в борьбе с евреями победили евреи. Золотая медаль досталась Японии, но ряд стран требуют отобрать её из-за антисемитского скандала.

«Режиссёр открытия Олимпиады Кентаро Кобаяси в 1998 году, выступая в комическом дуэте, неудачно пошутил про Холокост. Видео всплыло, его уволили, а японским борцам с евреями теперь грозит дисквалификация, несмотря на то, что она боролись на стороне евреев. Это странно, но таковы правила», – заявил глава Всемирной федерации борьбы с евреями Хасан Насралла.

Если у Аарона Вольфа отнимут медаль, она достанется монгольскому борцу Саиду Моллаи.

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