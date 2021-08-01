YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID

Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала.

«Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории.

Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.