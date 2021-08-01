 

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла связанная с РПК организация

01.08.2021, 20:26, Новости дня
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Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране, информирует турецкая газета «Ени шафак».

Издание отмечает, что организация она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК), передает ТАСС.

Организация заявила, что ее сторонники пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.



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