Власти Ростовской области заявили о четырех погибших во время взрыва на химкомбинате

Во время ЧП на комбинате «Каменский» в Ростовской области погибли четыре человека, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

«Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате «Каменский». Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится», – написал Ищенко в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что на предприятии химкомбината «Каменский» вечером в четверг произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Несколько работников предприятия получили ожоги.