Мнение: Потери под Петровским

За последние 2 дня в районе Петровское у ДНР 7 погибших.

Позиции ДНР активно обстреливали из минометов, АГС и БМП.

младший сержант Пьяных М.В. 1981 г.р;

рядовой Лебякин Д.А. 1985 г.р;

ефрейтор Акопян Р.А. 1993 г.р;

рядовой Волков И.Э. 1996 г.р;

старший лейтенант Кит А.С., 1981 г.р.;

ефрейтор Платов В.Ю., 1972 г.р.;

рядовой Пефтиев В.В., 1979 г.р.

Мир праху погибших.

Согласно заявлениям УНМ ДНР, после ответного огня по позициям ВСУ у противника 2 убитых и 3 раненых. ВСУ заявляет только о наличии раненых.

На линии фронта продолжается уже привычная позиционная война с ежедневными обстрелами. Перспектив ее остановки на текущий момент не просматривается.

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