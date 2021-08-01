 

Мнение: Потери под Петровским

01.08.2021, 20:22, Разное
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За последние 2 дня в районе Петровское у ДНР 7 погибших.
Позиции ДНР активно обстреливали из минометов, АГС и БМП.

младший сержант Пьяных М.В. 1981 г.р;
рядовой Лебякин Д.А. 1985 г.р;
ефрейтор Акопян Р.А. 1993 г.р;
рядовой Волков И.Э. 1996 г.р;
старший лейтенант Кит А.С., 1981 г.р.;
ефрейтор Платов В.Ю., 1972 г.р.;
рядовой Пефтиев В.В., 1979 г.р.

Мир праху погибших.

Согласно заявлениям УНМ ДНР, после ответного огня по позициям ВСУ у противника 2 убитых и 3 раненых. ВСУ заявляет только о наличии раненых.

На линии фронта продолжается уже привычная позиционная война с ежедневными обстрелами. Перспектив ее остановки на текущий момент не просматривается.

Источник: Colonel Cassad



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