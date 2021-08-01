Мнение: Потери под Петровским
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
За последние 2 дня в районе Петровское у ДНР 7 погибших.
Позиции ДНР активно обстреливали из минометов, АГС и БМП.
младший сержант Пьяных М.В. 1981 г.р;
рядовой Лебякин Д.А. 1985 г.р;
ефрейтор Акопян Р.А. 1993 г.р;
рядовой Волков И.Э. 1996 г.р;
старший лейтенант Кит А.С., 1981 г.р.;
ефрейтор Платов В.Ю., 1972 г.р.;
рядовой Пефтиев В.В., 1979 г.р.
Мир праху погибших.
Согласно заявлениям УНМ ДНР, после ответного огня по позициям ВСУ у противника 2 убитых и 3 раненых. ВСУ заявляет только о наличии раненых.
На линии фронта продолжается уже привычная позиционная война с ежедневными обстрелами. Перспектив ее остановки на текущий момент не просматривается.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет