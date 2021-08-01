Мнение: Перевод России на безнал, оцифровка со вскрытием и взрывной рост экспорта лекарств

1. Прошло уже полтора года с начала пандемии коронавируса, и можно подвести промежуточные итоги того колоссального влияния, которое она оказала на цифровизацию Россию. Как и ожидалось, ковид резко подстегнул темпы перехода страны на безналичные деньги:

https://lenta.ru/news/2021/07/29/onl/

Более 75 процентов взрослого населения России за последний год переводили деньги через интернет или через мобильные приложения банков, рассказали в Центральном банке страны. Этот показатель стал рекордным, по сравнению с 2018 годом увеличившись более чем на 20 процентов.

ЦБ провел опрос в мае 2021 года, замерив индикаторы финансовой доступности за прошлый год. При исследовании выяснилось также, что в стране активно растет использование карт. В розничном обороте их доля увеличилась более чем на 10 процентов, до 67,6 процентов, а безналичные платежи в целом выросли до 70,3 процента на 5,6 процента.

В ЦБ связывают такое развитие ситуации с пандемией и коронавирусными ограничениями.

Таким образом, Россия уже на две трети стала безналичной. Налоговики потирают руки: стало проще отслеживать финансовые потоки и собирать налоги.

Если антипрививочники таки продолжат тормозить вакцинацию в России и высокий уровень эпидемической угрозы будет сохраняться, то, по крайней мере, кризисная ситуация будет и далее толкать цифровизацию вперёд.

Впрочем, если считать не долю безналичных граждан, а долю безналичных расходов, то тут показатель несколько скромнее – всего 58%, но и он тоже заметно вырос во время пандемии:

https://bloomchain.ru/newsfeed/sberindeks-dolja-beznalichnyh-raschetov-v-rossii-na-istoricheskom-maksimume

Основной прирост безналичных платежей пришёлся на рестораны и кафе, фастфуд и магазины в формате «у дома»:

2. Почта России займётся вскрытием писем с целью оцифровки:

https://lenta.ru/news/2021/07/27/pochta/

«Почта России» запустила новый сервис для компаний и госструктур — оцифровка входящей бумажной корреспонденции и передача её адресатам в электронном виде, пишут «Ведомости».

Письма из почтовых отделений станут поступать в центры оцифровки, там их будут вскрывать и переводить в электронный вид. Организация сможет не только пересылать сканированные письма по электронной почте, но и загружать их в систему электронного документооборота, если она у компании интегрирована с IT-системами «Почты России».

Заказчик должен будет предоставить доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции, а «Почта России» подпишет соглашение о неразглашении. Тарифы будут в диапазоне от 4,8 рубля (оцифровка одной страницы) до 60 рублей (внесение документа в систему документооборота заказчика).

Бизнес сейчас тратит около 35 тысяч рублей на обработку тысячи бумажных писем, сервисы оцифровки дадут возможность снизить этот показатель до 25 тысяч рублей… <…>

Выглядит как отличная бизнес-идея. Но лично я бы пошёл чуть дальше, законодательно запретив Налоговой, судам, ГИБДД, местным администрациям и прочим застрявшим в 19-м веке структурам пользоваться бумажной почтой.

3. Хорошие новости:

https://t.me/ausguck/1189

Экспорт фармацевтической продукции из России не только в два раза превышает среднемесячный уровень 2020 года, но и в три раза превышает среднемесячный допандемический уровень.

В мае было экспортировано лекарств почти на 180 миллионов долларов (по-видимому, сюда входит и выручка за поставки отечественных вакцин). Таким образом, наша фармотрасль выиграла не только за счёт резкого увеличения спроса на внутреннем рынке в период пандемии, но и за счёт завоевания рынков внешних.

Если так пойдёт дальше, то фармэкспорт начнёт приносить России миллиарды долларов в год и, возможно, когда-нибудь приблизится по своему значению к нашему ИТ-экспорту и экспорту оружия (к вопросу о том, зачем нужно было продвигать российские вакцины за рубежом).