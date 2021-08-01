Мнение: Девушка с косичками

В июле 2011 года довелось побывать на форуме «Пилорама», который прошел на территории лагеря «Пермь-36», последнего в СССР спецлагеря для политзеков, закрытого в 1989 году.

Форум завершился 31 июля 2011 года, ровно 10 лет назад. Написал в этот день в ЖЖ: "На форуме огромная концентрация инакомыслящих и просто мыслящих людей. Ковалев, Лукин, Памфилова, Ясина, Романова, Болтянская, Макаревич, Симонов…. Это только те, с кем удалось переговорить".

После официального закрытия форума впереди была целая ночь, которая прошла за разговорами и песнями. В пансионате-профилактории одного из крупных предприятий города Чусовой в фойе второго этажа мы сдвинули столы и ночь напролет разговаривали, пели песни, читали стихи.

Была в нашей компании и милая девушка с косичками…

Элла Памфилова произвела на меня очень хорошее впечатление….

Кто бы мог подумать, что пройдет совсем немного времени и именно с этой «девушкой с косичками» будут ассоциироваться и «голосование на пеньках» и вольготная жизнь шулеров из избиркомов. Ну а как еще расценивать ограничение доступа к трансляциям с избирательных участков?

Были регионы, Татарстан, например, где и раньше-то плевать хотели на эти трансляции, потому что местное управление СКР заняло позицию, что вбросы – не преступление. И даже за вбросы, зафиксированные видеокамерами, никто не был наказан. А теперь в том же Татарстане вбросы, думаю, будут носить чудовщиный характер.

Вот видеозапись 2016 года. Что видим на записи? Однозначно – вброс «лишних бюллетеней».

Кого-нибудь наказали? Итоги голосования на этом участке отменили? Нет. Потому что на заявление о преступлении в виде вброса с приложением видеозаписи, СКР ответил , что в заявлении «нет сведений, содержащих признаки преступления».

Так никто и не ответил за то, что на казанском участке № 89 бюллетеней по итоговому протоколу оказалось на 1700 больше, чем проголосовало избирателей (которых посчитали по записям камер видеонаблюдения). На 1700!

На участке № 115 было вброшено 573 бюллетеней, на УИК № 14 оказалось 434 «лишних» избирателя.

У меня есть сильные подозрения, что 19 сентября этого года на всех участках Татарстана будут «работать» так, как в 2016 году отработали на казанском участке №89. То есть вбрасывать будут больше тысячи бюллетеней на каждом участке…. Мое твердое оценочное суждение, что благодаря титаническим усилиям «девушки с косичками» для шулеров на избирательных участках созданы благоприятные условия… В Татарстане и и раньше-то плевать хотели на видеотрансляции сизбирательных участков, то теперь, похоже, и подавно будут плевать…

Но мы все-таки попробую остановить это шулерство…

—