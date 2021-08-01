В Минэкологии Украины перечислили мифы России о Северо-Крымском канале. Среди них есть “шикарный”

“Миф – это то, что установленная перегородка, которая не дает воде поступать в Крым, находится в аварийном состоянии и что вода вот-вот прорвет ее. Это однозначный миф, который распространяют пропагандисты. Миф – это то, что из-за перекрытия канала территория затапливается и заболачивается часть Херсонской области”, – сказал он.

Замминистра назвал еще один миф, который считает “шикарным” – “что вода, которая шла в Крым, теперь попадает в Черное море и оно опресняется”.

“Мифов много, а реальность такова: пока Крым находится в оккупированной зоне, вода туда идти не будет. Северо-Крымский канал – это искусственное сооружение, это не река, это не природно. Он не подпадает под водную конвенцию. Мы ничего не нарушаем”, – объяснил Хорев.

Он подчеркнул, что оккупированный полуостров “абсолютно обеспечен для питьевых нужд своим собственным местным стоком”, а массовая истерия с нехваткой воды в Крыму связана с работой промышленности.

“Достаточно большие заводы: “Титан”, “Сода”, бромовый завод. Это то, что находится в районе Армянска и Красноперекопска. Это степной Крым. Там нет природных источников воды. Соответственно, главным источником был Северо-Крымский канал. Поэтому, естественно, сейчас эти заводы имеют проблемы с производством продукции”, – отметил замминистра.

По его словам, недостаток воды испытывают в Крыму аграрный сектор и, “естественно, армия страны-агрессора”.

“Она потребляет ресурсы. Там сформирован достаточно большой блок из военных. И они квартируются, условно говоря, тоже не на Южном берегу, а в степном Крыму – поближе к материковой части Украины. Поэтому однозначно вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Потому что это все равно что работать на оккупанта. А для населения попить-помыться, для бытовых нужд местной воды абсолютно достаточно. […] При экономном использовании воды”, – считает Хорев.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

В марте текущего года так называемые власти оккупированного Крыма предварительно оценивали ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

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