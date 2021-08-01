 

В РФ коллекторы предупредили, что при попытке покинуть страну проблемы возникнут у 7,2 млн россиян

01.08.2021, 19:48, Новости дня
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По его словам, решение о запрете выезда из РФ может быть принято после обращения займодателя в суд, если просрочка по займу составит 90 дней.

В связи с этим Мехтиев рекомендовал россиянам, у кого есть займы, за 10–14 дней до поездки за границу проверять себя в базе данных Федеральной службы судебных приставов и, если задолженность есть, срочно ее погасить. После этого изменения в базу могут вносить до 10 рабочих дней.

Издание отмечает, что законодательство позволяет россиянам выезжать за границу и при наличии долгов, однако для этого придется доказывать, что дело срочное и необходимое. Например, для лечения.

Контекст:

Население России составляет, по оценкам, около 146 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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