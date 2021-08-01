 

“Настоящая причина развода”. Асмус взволновала подписчиков новым видео

01.08.2021, 19:48, Новости дня
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В ролике Асмус несколько секунд грустно смотрит в камеру, пока женщина на фоне расплетает ей волосы. В итоге с ее головы снимают накладные волосы.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Асмус! Обожаю”, – прокомментировала шутливый пост российская блогер Татьяна Мингалимова.

“Неожиданно”, – отметил anatoly_burnosov.

“Наверное, в семье должен быть один юморист”, – написала marsel.maria.

Контекст:

Асмус официально развелась с Гариком Харламовым в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с матерью.

В марте 2021 года Асмус заявила, что на самом деле ушла от мужа полтора года назад, отметив, что бывший супруг остался на нее обижен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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