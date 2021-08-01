 

Украинским арбитрам доверили судить полуфинал женского футбольного турнира Олимпиады в Токио

01.08.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Монзуль будет работать на поединке между США и Канадой, который состоится 2 августа в городе Касима в пригороде Токио.

Арбитрами на линии будут еще одна украинка, Марина Стрелецкая, а также Люси Ратайова из Чехии. Четвертый арбитр – Стефани Фраппар из Франции.

Контекст:

Во втором полуфинале женского олимпийского футбольного турнира 2 августа сыграют сборные Австралии и Швеции.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

Монзуль родилась в 1981 году в Харькове, она первая женщина-судья из Украины, попавшая в элитную категорию судей ФИФА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В РФ усомнились в возобновлении чартерных полетов в Турцию до конца лета

09.06 / Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии

05.03 / Эксперты ВШЭ позитивно оценили преодоление Россией кризиса на фоне ситуации в мире

08.07 / “Это не попа, а подарок богов”. Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил

03.07 / ЕС окончательно запретил использование некоторых одноразовых пластиковых изделий

31.07 / США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты

07.01 / Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею

03.01 / Актера Павла Деревянко не выпустили за границу

07.08 / Сенат Конгресса США одобрил запрет приложения TikTok для госорганов

05.10 / Ford готова презентовать в Европе кроссовер EcoSport Active

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика