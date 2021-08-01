Украинским арбитрам доверили судить полуфинал женского футбольного турнира Олимпиады в Токио

Монзуль будет работать на поединке между США и Канадой, который состоится 2 августа в городе Касима в пригороде Токио.

Арбитрами на линии будут еще одна украинка, Марина Стрелецкая, а также Люси Ратайова из Чехии. Четвертый арбитр – Стефани Фраппар из Франции.

Контекст:

Во втором полуфинале женского олимпийского футбольного турнира 2 августа сыграют сборные Австралии и Швеции.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

Монзуль родилась в 1981 году в Харькове, она первая женщина-судья из Украины, попавшая в элитную категорию судей ФИФА.

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