В смартфоне Realme 8s установят процессор Dimensity 810

Как стало известно из компетентных источников, новая модель смартфона Realme 8s выйдет с процессором Dimensity 810. Кроме того, гаджет получит камеру мощностью 64 Мп.

По словам экспертов, Realme 8s позиционируется как мобильное устройство среднего уровня, что, собственно говоря, и диктовало основные технические характеристики.

Так, размер экрана по диагонали составит стандартные шесть с половиной дюйма, а частота смены кадров – всего 90 Гц, что на сегодня модно считать откровенно невысоким, но и не низким показателем. Разумеется, в комплекте с процессором будет встроенный модем для беспроводной передачи данных 5G. Потребителям предложат на выбор накопители емкостью 128 и 256 Гб. В гаджете установят аккумулятор на 5000 мАч.