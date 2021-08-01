 

Компания EK представила новые системы жидкостного охлаждения

01.08.2021, 19:46, Новости дня
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В компании EK представили новые системы жидкостного охлаждения на основе агрегатов Quantum Kinetic FLT 80, которые, собственно говоря, и являются свежими разработками.

Речь идет о целой линейке продуктов данного типа, пояснили представители у производителя. Для пользователей предлагают варианты агрегатов с помпами, а также без них. Последние, разумеется, предназначены для тех покупателей, у которых уже есть помпы для обеспечения работы систем жидкостного охлаждения электронных устройств.

Данная продукция предназначена, в основном, для использования в малогабаритных персональных компьютерах. Кстати, они оснащены качественной светодиодной подсветкой, которая улучшит дизайн рабочего места.



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