Компания EK представила новые системы жидкостного охлаждения

В компании EK представили новые системы жидкостного охлаждения на основе агрегатов Quantum Kinetic FLT 80, которые, собственно говоря, и являются свежими разработками.

Речь идет о целой линейке продуктов данного типа, пояснили представители у производителя. Для пользователей предлагают варианты агрегатов с помпами, а также без них. Последние, разумеется, предназначены для тех покупателей, у которых уже есть помпы для обеспечения работы систем жидкостного охлаждения электронных устройств.

Данная продукция предназначена, в основном, для использования в малогабаритных персональных компьютерах. Кстати, они оснащены качественной светодиодной подсветкой, которая улучшит дизайн рабочего места.