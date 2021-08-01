 

Ученые: Приготовление пищи на твердом топливе может привести к слепоте

01.08.2021, 19:44, Разное
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Международная группа ученых провела исследование, изучив информацию о 500 тысячах жителей Китая в China Kadoorie Biobank. Выяснилось, что кулинарные пристрастия к приготовлению еды на твердом топливе приводили к серьезным проблемам со здоровьем глаз, и даже к слепоте.
Участников эксперимента расспросили об их любимых блюдах и зафиксировали их ответы. Благодаря записям медстрахования исследователи установили количество пациентов, которые были госпитализированы с серьезными заболеваниями глаз. За 10 лет проведения эксперимента было выявлено более 13 тысячи случаев катаракты, свыше 4 800 нарушений конъюнктивы, а также по 1500 случаев глаукомы, заболеваний роговицы, DSCIC и склеры.

После изучения различных факторов исследователи пришли к выводам, что длительное использование твердого топлива связанно с повышенным риском болезней глаз. В основном такой способ приготовления пищи использовали сельские жители, пожилые женщины и курильщики.

Источник: glas.ru



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