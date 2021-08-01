 

Супруга Эммануила Виторгана объяснила выбор имени для их младшей дочери

01.08.2021, 19:44, Разное
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Супруга актера Эммануила Виторгана рассказала, в честь кого назвали младшую дочь Клару. По словам Ирины Млодик, такое имя носила мать артиста.
81-летний Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной Млодик растит двух маленьких дочерей. Этель уже исполнилось три года, а Клара отметила только первый день рождения. Звездные супруги охотно делятся успехами детей в социальных сетях. Не так давно жена артиста решила рассказать, почему младшую дочь знаменитости назвали Кларой. Оказывается, мать Виторгана звали Клара Захаровна Блехман.

В профиле Млодик появилось фото маленькой Клары с отцом. Снимок был сделан в Греции, где отдыхает вся звездная семья. В комментариях подписчики отметили, что ребенок является восхитительным. Многие признались, что дети даны Млодик и Виторгану небесами.

Напомним, что сейчас Эммануил Виторган состоит в третьем по счету браке. Его супруга Ирина впервые стала матерью в 56 лет.



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