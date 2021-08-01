 

Максакова о Волочковой: “Она сильно изменилась”

01.08.2021, 19:44, Разное
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Оперная певица Мария Максакова пояснила о своих отношениях с бывшей подругой Анастасией Волочковой. Она заявила, что подруга в последнее время очень изменилась.
Эта тема была затронута в рамках прямого эфира Максаковой в социальной сети Instagram. Своим подписчикам она рассказала, что ранее дружила с Анастасией Волочковой, знаменитостей связывали крепкие приятельские отношения, но со временем общение прекратилось.

Несмотря на это, Максакова с теплотой отзывается о бывшей подруге. Она с сожалением отметила, что карьера Анастасии Волочковой могла сложиться совершенно по-другому. Певица считает балерину очень талантливым человеком. По ее словам, танцовщица многого достигла, но она могла развиваться и дальше в данном направлении, если бы в жизни не произошли серьезные изменения.

Максакова заявила, что, когда Волочкова танцевала на сцене, то складывалось ощущение, что появился ангел, сошедший с небес. Потом балерина себя увидела иначе, стала много загорать в солярии, прибегать к другим процедурам, поэтому сильно изменилась.

Источник: www.instagram.com



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