Мнение: Письмо: “Корона любовницы”

Эта автор придумала свое название короне: “корона любовницы”.

Это фирменная тупость Ученицы, искажать и переделывать понятия так, чтобы они превращались в бессмыслицу.

Ситуация у нее очень простая, но из-за того, что автор Ученица, она все перевернула.

Опишите все моменты в письме, где этот баг вредит изложению.

Опишите, что у нее за корона была, какая корона сейчас растет в дополнение к прежней, и почему автор так по-дурацки ее называет. У каждой глупости Ученицы всегда очень конкретная цель. Понимаете какая?

И про ее рассуждения о косяке и сливе, тоже напишите.

Вообще, друзья. Пишите без терминов свои письма, не суйте там и сям словечки, которые вы не понимаете. Термины нужны для разбора, комментаторам надо их знать, а авторам не обязательно.

Я, например, очень хотела бы почитать письмо от пикапера, который что-то действительно умеет. Не важно, пикапер вы, тик-токер или кто-то еще, главное, как вы видите границы. Ваш успех в отношениях зависит только от этого. Некоторые этому не учатся, а просто умеют, благодаря эмпатии и чувству такта. Это как чувство ритма бывает развито с раннего детства.

flyann

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь попасть на разбор, так как запуталась, где в моей ситуации слив и где чей косяк. Хвост, кажется, остался, поэтому меня сейчас так шатает.

Мне 36, не замужем и не была, детей нет, есть хорошая работа, которую я люблю. Несколько лет назад я стала любовницей директора, он женат, есть ребёнок-подросток.

Когда я была новым сотрудником, он добивался (глупое рапунцелевское слово, но только оно и подходит) любовных отношений со мной год, я обманывала себя, что это у нас дружба такая – он водил меня на ужины и в театры, прилетал ко мне в другой город, всё время переписывался со мной в романтическом ключе, присылал цветы, вкладывался финансово (не напрямую, конечно, деньги давал, а покупал билеты, дорогое вино и тд). Я всегда понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет, но в какой-то момент он нажал, я поддалась, и отношения стали уже совсем не дружескими.

Потом я узнала, что у него уже были несколько раз подобные отношения на работе, видимо, хобби такое.

Мне – махровой рапунцели, ещё и в короне любовницы, казалось, что меня-то он по-настоящему любит и со мной всё по-другому, что мы правда близкие люли, тем более уже не один год. На его женатость я благополучно всё это время закрывала глаза, а он никогда об этом напрямую не говорил (жену вообще не упоминал, только про ребёнка редко рассказывал, всегда про какие-то семейные вещи типа отпуска говорил «я» или «мы с дочерью», как будто жены вообще не существует). Иногда оставался у меня ночевать, иногда мы ездили вместе в короткие отпуски, часто сидели в ресторанах допоздна, на работе наши отношения тоже были заметны (вместе приезжали и уезжали, да и просто было видно).

На прошлых выходных случилось следующее – мы как всегда переписывались, слали друг другу сердечки, он говорил, чем он занят, я – чем я. В какой-то момент днём на мой вопрос, что он делает, он написал, что лежит и засыпает, будет отдыхать. Я порадовалась, что он отдохнёт, так как работа забирает много сил, а по выходным он тоже редко высыпается, потому что ездит помогать родителям за городом.

И через 2 часа тишины я вижу (совершенно случайно, без ищейки) в инстаграме одного ресторана, в который мы с ним иногда ходим, видео, которое снято ровно 2 часа назад, на котором он сидит с женой и с дочерью и обедает, мило болтая и попивая вино.

Моя корона с треском упала, я поняла, что он мне наврал про дневной сон, кроме того, дошло, что так он всегда проводил время не только со мной, но и с семьей. Ещё и увидела, что жена, которой в моём мире как будто не было, реально существует, ещё и прекрасно проводит с ним время.

После этого я прислала ему скрин видео, на котором было видно только его и дочь и написала, что дневной сон отличный. Он ответил, что поехал поесть с дочерью и спросил: «Тебе это надо?!» Потом, видимо, посмотрел видео целиком, и стёр «с дочерью».

А у меня началась некрасивая текстовая истерика. Я хотела остановиться, но не могла. Я написала огромные простыни про то, что не хочу ни его, ни его родственников никогда больше видеть, чтобы он отвалил от меня, что я вся в дерьме по уши и тд. Он писал, чтобы я остыла, что это моё право хотеть не видеть, но меня несло. Потом он агрессивно написал, что с момента нашего знакомства ничего не изменилось, он от меня ничего не скрывал, я всё это знала и почему вдруг теперь меня резко от всего этого затошнило.

Я взяла паузу, а ночью разразилась новой простыней о том, что он прекрасно понимает, почему я разозлилась и обиделась, не потому что он женат, а потому что соврал и что я поняла, что он всегда на эту тему врал, а я в курсе, что сама в это дерьмо влезла и испачкалась в нем по уши и не надо меня делать виноватой. Утром он ответил, что я в общем-то, конечно, права, в нюансах в данном случае разбираться смысла нет и закончил: «Прости меня, если можешь, за всё это».

С тех пор мы не общаемся. Видимся на работе каждый день, но не разговариваем и не смотрим друг на друга. Опять же – это видят все коллеги. Сначала я была абсолютно уверена, что косяк его. Что если он захочет и если я ему дорога, ему и нужно косяк исправлять – опять извиняться, проявлять настойчивость. (Он раньше после менее серьезных ссор на более простые темы так и делал – молчал, дулся дня три, потом сам писал, что я любимая и что он от меня не отвалит и тд). А если не любит и не дорога – то пусть молчит, виноват всё равно он, хотя пытался выставить виноватой меня. Убеждала себя, что рада закончить эти отношения и жизнь моя только улучшится без женатого начальника. Но меня стало сильно шатать.

Я понимаю, что раз шатает, то не так уж я и права. Потом ещё раз перечитала посты про косяки и сливы, и до меня дошло, что и слив, и косяк мой. Да, он соврал, и это его косяк, но я нарушила все негласные договоренности – вынесла мозг непропорционально его косяку, впала в истерику, написала лишнего и неадекватного, ещё и про его семью, о которой всегда знала. То есть истерика – мой слив, а непропорциональность реакции – мой косяк. Как будто не просто корона любовницы упала, а ещё и мешок с дерьмом лопнул внутри меня.

Получается, мне самой нужно как-то теперь компенсировать свой косяк, а не ждать его шага, тем более шаг он не делает. А с другой стороны, я была готова стать любовницей только на условиях, что ему больше надо. Я в растерянности – не понимаю, как надо действовать из самоуважения (которого у меня, как видно, нет), где слив, где косяк, можно ли ещё наладить отношения хотя бы в рамках нормального общения, без обоюдного игнора и моих кислых щей.