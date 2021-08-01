В мире: Курорты Турции сожгли не случайно

Масштабные пожары, охватившие турецкие курорты от Антальи до Бодрума, были организованы специально, один из поджигателей уже пойман. Такова, по крайней мере, официальная позиция турецких властей. Но кто ведет партизанскую войну против президента Эрдогана? И какова вероятность того, что ситуация окончательно выйдет из-под контроля властей?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после посещения пострадавших в Мармарисе сообщил о поимке первого подозреваемого в поджоге лесов.

«Один человек взят под стражу. Площадь лесных пожаров в нашей стране увеличилась вдвое после того, как в прошлом году руководители террористических организаций дали указание сжечь леса. Мы не исключаем, что некоторые из нынешних пожаров возникли в рамках этого приказа», – сообщил турецкий лидер, имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК), пишет Daily Sabah.

Он уверен, что в Турции есть «предатели», которые «готовы сжечь собственную родину». «Мы обеспокоены саботажем и полны решимости уничтожить ячейки террористических группировок в городах, в горах и вне наших границ», – предупредил он. Расследованием причин пожаров занимаются полиция и спецслужбы.

Сейчас все подозрения в поджогах падают на РПК, поскольку турки уже несколько десятилетий борются с курдами в Восточной Анатолии, в Сирии и на севере Ирака, но у властей Турции есть и другие внутренние враги, рассказал газете ВЗГЛЯД директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов.

«В стране активно сильное внутреннее сопротивление, особенно в восточных провинциях, там постоянно меняют мэров, чиновников в муниципалитетах. Складывается впечатление, что власти не полностью контролируют восточные регионы. В Турции действует подпольная оппозиция, которая, в отличие от курдов, не хочет афишировать свою позицию, а РПК может брать на себя ответственность за поджоги», – рассказал аналитик.

По его словам, Эрдоган пользуется поддержкой чуть более 50% населения страны. «Вот и считайте, насколько многочисленными могут быть силы, настроенные против главы государства», – детализировал он.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко тоже считает, что говорить о причастности к поджогам РПК пока рано. «Может быть, кто-то разозлился на действующую власть и решил таким образом навредить. Это не обязательно были курды», – отметила парламентарий.

Турецкая общественность склоняется к тому, что поджоги – дело рук движения «Инициатива детей огня», подчиняющейся РПК. Но сами «Дети» ответственность за происходящее на себя пока не брали.

Однако один из высокопоставленных членов РПК Мурат Карайылан в своем заявлении приветствовал метод использования поджогов в качестве террористических актов. «Двое или трое молодых людей вполне могут собраться и что-нибудь сделать. Они могут сказать: «У нас нет оружия», но их оружие – это зажигалки и спички», – сказал он.

Шемдин Сакик, другой высокопоставленный руководитель РПК, также ранее заявлял, что его группа прибегнет к поджогам в случае необходимости. «Если у нас закончится оружие, мы поедем в Бодрум и сожжем их яхты, поедем в Анталию, чтобы сжечь теплицы, поедем в Стамбул, чтобы сжечь их машины, и поедем в Измир, чтобы сжечь их леса», – пригрозил он.

Такие методы партизанской войны вполне могут помочь врагам Эрдогана нанести политический удар по властям страны, допускает российский политтехнолог Марат Баширов. «Если власти Турции в самые ближайшие дни не примут экстраординарных мер для локализации пожаров, и ситуация выйдет из-под контроля, это может сильно пошатнуть политические позиции Эрдогана», – указал эксперт.

Дело в том, что, с точки зрения же поджигателей, такая тактика эффективна: она прямо бьет по благосостоянию очень многочисленной части населения Турции совсем не обязательно непосредственно связанной с туризмом. «Пожары заставляют властей переориентировать средства с социальных программ на тушение огня и ликвидацию последствий. Это может вызвать очень сильное недовольство в обществе», – спрогнозировал аналитик.

По его словам, эти поджоги можно приравнять или даже напрямую назвать терактами – исходя из урона и угрозы инфраструктуре, экономики и населению. Баширов напомнил, что такая тактика приносила успех поджигателям и в прошлом.

«Например, в средневековой Европе союзы ремесленников в городах запускали «красного петуха» для уничтожения средств производства и домов, нанесения урона, провоцирования экономического кризиса и недовольства народа и так далее. Именно поэтому во многих деревянных домах тогда делали брандмауэр ­– глухую кирпичную стену, чтобы огонь не прошел дальше одного дома», – рассказал политолог.

Пока каждое сообщение о поимке поджигателя или выделении денег пострадавшим даже немного поднимает рейтинг Эрдогана, но долго так продолжаться не может, и счет идет уже на дни, отметил эксперт. «Президенту нужно быстро реагировать на ухудшение ситуации и принимать экстраординарные меры – объявлять всеобщую мобилизацию добровольцев для помощи в тушении. Также Турции необходимо поднимать военных и с помощью тяжелой техники строить заградительные сооружения, чтобы локализовать пожары и не дать им войти в жилые районы», – рассказал Баширов.

Тарасов, однако, не считает, что происходящее может пошатнуть кресло под Эрдоганом. По его словам, пожары парализовали целые отрасли экономики, но дело ограничится нанесением материального ущерба, никаких глобальных целей в виде политической дестабилизации или ухудшение позиций властей злоумышленники не добьются:

«Это же партизанщина, чего она может достичь? Она никогда не победит. В истории не было примеров, чтобы такая тактика приводила к чему-то существенному».

Сейчас пожары разной степени интенсивности полыхают в 21 провинции Турции, в том числе в нескольких средиземноморских регионах, на берегу Эгейского моря, и даже в отдалённых от большой воды городах. Все основные курорты – Анталья, Манавгат, Сиде, Бодрум, Мугла – пострадали от огня, сажи, застилающей жилые районы, и едкого дыма. Жертвами стали шесть человек, более 400 получили травмы. Среди эвакуированных из отелей туристов – около ста россиян, сообщило Генконсульство РФ в Анталье.

По словам Эрдогана, порядка 6 млн долларов было выделено для ликвидации последствий в районах, которые понесли наибольший урон. Пожары также привели к массовой гибели скота в сельской местности.

По состоянию на воскресенье 107 из 112 лесных пожаров находятся под контролем властей, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. По его словам, искусственно вызванные пожары усугубились из-за жарких и засушливых погодных условий. Министр пояснил, что 37-градусная жара, влажность менее 14% и ветер силой около 50 километров в час способствовали распространению пламени. Пострадавшие от огня территории объявлены районами стихийных бедствий.

В субботу президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию, заверив его в продолжении оказания помощи. В ответ Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку». Ранее из РФ в Турцию были направлены пять самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн, противопожарные самолеты Бе-200 и три вертолета.

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