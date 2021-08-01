 

Британцам за вакцинацию пообещали скидки на такси и пиццу

01.08.2021, 19:32, Новости дня
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Жители Британии получат за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса.

«Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса», – приводит в сообщение британского правительства РИА «Новости».

Так, Uber в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодежи, получившей вакцину.

Среди других обсуждаемых стимулов – ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.

Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.



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