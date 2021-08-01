Мнение: Загон молодёжи в вузы, плюсы американской вышки и кафедры компаний

1. Мы с вами уже обсуждали проблему избыточного числа студентов в России, из-за которой средний уровень контингента вузов довольно низок, а каждый второй выпускник не в состоянии найти работу по специальности и уходит в другие сферы деятельности, зачастую не требующие никакого высшего образования вообще.

Приведу ряд комментариев на эту тему. По мнению одних читателей, общество насильно загоняет молодёжь в вузы. По мнению других — вузовские дипломы всё-таки приносят какую-то пользу:

https://olegmakarenko.ru/2182317.html?thread=811274925#t811274925

>Нужно ли нам реально столько студентов

cansee: Конечно же нет. Но молодёжь гонят в ВУЗы чуть ли не силой. С одной стороны — общество: родители, знакомые, работодатели. Очень многие из них в один голос твердят: “без диплома ты никто, везде нужно высшее образование”. Причём, что интересно, среди работодателей часто просто требуют, чтобы диплом был. Пусть даже вообще не по профилю, но был. Иначе не возьмут.

С другой стороны — армия. Для многих это ужас и кошмар. А институт — очень простой способ получить отсрочку.

Если бы этих двух факторов не было и народ шёл в ВУЗы за знаниями, а не за дипломами и отсрочкой от армии — студентов было бы сильно меньше, а уровень их подготовки был бы намного выше.

https://olegmakarenko.ru/2182317.html?thread=811280045#t811280045

klingsor_rus: Есть и оборотная сторона. Я, как работодатель, пробовал брать людей без высшего образования, но всегда это заканчивалось увольнением. Так как после вузов люди еще хоть что-то соображают, а после ПТУ-ССУЗ приходит воплощенная тупость, причем в любой профессии, будь то делопроизводитель, секретарь, помощник бухгалтера и т.п. С тех пор на самые маленькие должности беру только с высшим образованием, такова реальность. Мне кажется, современное высшее это и есть нормальное среднее, которое должно быть.

gaz_v_pol: Сейчас пойти в ВУЗ — это самый простой легальный способ откосить от призыва в армию для парня. Когда и если Россия перейдёт на контрактный набор вместо призыва — полагаю, число желающих идти в ВУЗ упадёт.

owk4: Высшее образование в большинстве мест — просто подтверждение что ты не дебил, что ты несколько лет смог быть усидчивым и делать то, что говорят, и проявлять усердие. Хоть какое-то. Все остальное выясняется на собеседовании.

2. Читатель zlobnignom пишет о плюсах и минусах американского высшего образования:

https://olegmakarenko.ru/2182317.html?thread=811327661#t811327661

Плюсы американской системы:

1. Несколько уровней, которые тесно связаны между собой. Associate degree в местном комьюнити колледже (2 года) — самый низкий уровень, но он признается всеми другими уровнями. Бакалавр — это или 4 года или 2-3 года после Associate degree в зависимости от выбранного направления, или количества курсов в семестре. Магистр (+ 2 года) и доктор (+3-6 лет к бакалавру, часта после бакалавра идут сразу в аспирантуру, а магистерская степень получается с процессе учебы) — здесь все понятно. Каждый выбирает как далеко он хочет идти, причем может прервать учебу в любом месте, а потом возвратиться и начать с того же места.

2. Возможность изменить направление учебы практически без потери времени. У студента может быть 1-2 главные специализации, а к ним 1-2-3 дополнительные. Причем бывают любые комбинации: главная специальность биология, вторая — фотография. Если студент решит через год-два изменить специализацию, то все или большинство прослушанных курсов можно перезачесть для новой специальности. А можно главную специальность сделать дополнительной, а в качестве главной выбрать новую. В результате не теряется интерес к учебе.

3. Возможность перевестись в другой вуз без потери времени. Скажем из комьюнити колледжа можно перевестись в нормальный вуз.

4. Получение реальных знаний, требуемых прямо сегодня. Курсы постоянно обновляются с добавлением новых сведений.

5. Практические знания по изучаемым предметам.

6. Возможность учиться и работать: можно брать 1-2 курса в семестр и просто учиться дольше. Многие так делают.

Недостатки:

1. Разница в качестве между университетами первого эшелона и остальными. Но этот недостаток есть везде.

2. Если люди готовы за что-то платить, то им будут это продавать, в результате куча специалистов по никому не нужным специальностям, которые работу по специальности найти не могут, но жалуются, что нечем отдавать кредит за образование.

3. К вопросу о проблеме отрыва образования от производства. Читатель gaz_v_pol приводит список российских компаний, которые таки смотрят в будущее и налаживают связи с вузами:

https://olegmakarenko.ru/2184867.html?thread=811764131#t811764131

Некоторые фирмы создали свои кафедры при вузах. Обещают большую интеграцию обучения и бизнес-процессов конкретной фирмы и потом высокий уровень приёма на работу в эту фирму.

Касперский в СОГУ https://www.nosu.ru/2020/07/laboratorija-kasperskogo-otkryvaet-novye-kompjuternye-klassy-v-sogu/

Яндекс во ВШЭ https://cs.hse.ru/big-data/yandex/

PricewaterhouseCoopers во ВШЭ https://finance.hse.ru/pwc/

ABBYY в МФТИ https://www.abbyy.com/ru/science/education/mipt/

ТяжМаш в Самгту https://www.tyazhmash.com/career/kafedra/

1С в РЭУ https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-kompanii-1S.aspx

Роснефть в РГУНГ https://www.gubkin.ru/faculty/economics_and_management/chairs_and_departments/supply_system_managment_in_the_oil_and_gas_indusrty/

РосАтом в МИФИ https://mephi.ru/content/news/1387/37869

Комментарий Ирины Гореловой, сотрудницы вуза в Омске:

https://olegmakarenko.ru/2184867.html?thread=811824547#t811824547

У нас в нашем опорном вузе порядка 20 таких кафедр — это очень сложный, трудоёмкий процесс, там масса согласований программ, некоторые фирмы реально понимают, что в сплаве науки и производства будущее, но их можно по пальцам пересчитать. 1C у нас тоже базовую кафедру создала, кстати. Они в этом плане молодцы. Газпром работает на перспективу очень хорошо, даёт целевые своим работникам, абитуриентам, поощряет научную деятельность.

Но таких компании мало. Особенно в глубинке типа Омска. Причем иногда бывает так — глава компании всеми фибрами души за союз с вузом, а средние слои игнорируют ситуацию, например, подписан приказ о приеме на практику, приходят студенты, хотят смотреть, учиться, работать, а им так — гуляйте, ребята, мы вам потом печати поставим, чего с вами возиться. Очень пыл студенческий охлаждает.