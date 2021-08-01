 

Влюбилась в блёклого – Личное мнение

01.08.2021, 19:18, Разное
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Старшая внучка Лукашенко вышла замуж.


Фото: Соцсети

Смотрю я на этого мужа — и в голове только один вопрос: «Получше не могла найти?»

Ну, совсем не видный мужичок. Как от такого детей рожать, если они, конечно, есть в планах, я не понимаю.

Сама-то внучка — ничего девка.


Фото: Соцсети

Зубы белые, крупные, ровные. Волосы густые. Шея лебединая. Подбородок не скошен. Хорошая, яркая дивчина: можно какую-нибудь Аксинью в «Тихом доне» играть.

Но парнишку себе подобрала — обнять и плакать, конечно. Блин из волос на башке какой-то. Ни красоты, ни обаяния.

Во всей Беларуси статного красавца, который бы ещё и умом вышел, для старшей внучки президента не нашлось?

И вот только не надо сейчас это унылое: «А, может, он человек хороший?»

Может, и хороший, но не видный от слова «совсем». Хороших, кстати, много, а внучка президента могла позволить себе и хорошего, и красивого. Однако не позволила: влюбилась в блёклого.

Девки, любите красивых мужиков? А рядом с вами какие? Почему?

Источник: Лена Миро



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