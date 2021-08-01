Мнение: Кого Лукашенко отправит в тюрьму?

Олимпиада в Токио мне по-прежнему неинтересна. Понятия не имею, за сколько секунд кто пробежал- проплыл, на сколько метров швырнул диск или копье, кто кого уложил на татами или нокаутировал на ринге. Но мне по-прежнему интересна околоспортивная суета, которая порой выливается в настоящие трагедии. Как это произошло с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Спортивные функционеры заявили девушку на эстафету 4 по 400. При этом спорсменку никто даже не удосужился спросить, а готова ли она к этому старту. Дело в том, что Кристина – спринтер и готовилась к забегам на 100 и 200 метров. Возможно, что несколько эмоционально, но девушка публично возмутилась решением тренерского штаба.

Так и написала девушка в своем Instagram. :

«Олимпиада — это очень важный старт в жизни каждого спортсмена и все участники здесь не просто так. Не за красивые глаза или за старые регалии, а за выполнение норматива либо попадание в топ-лист. Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать/прыгать/метать только свою дистанцию, свой вид…

…Но все решили сделать за моей спиной, при том , что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте , даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением.

….Но повторюсь , если сложилась такая ситуация и ко мне бы по-человечески подошли , я бы сделала все возможное , чтобы попробовать себя в новой дистанции , пусть и на ОИ , а кто знает , вдруг это подучилось бы не хуже чем мои любимые 200?»

Отсюда

Еще и добавила: «Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, почему я должна расхлебывать эти проблемы?».

Вот тут Тимановская однозначно права. Дело в том, что несколькими днями ранее стало известно,что беларусские легкоатлетки Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик были отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Спортсменки были обязаны сдать три допинг-теста, однако не успевали это сделать. Агентство приняло жесткое решение.

В общем, Беларусь сформировала новую эстафетную команду,в которую включили . спортсменов другого профиля — Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую. Кристина публично раскритиковала это решение. За что и поплатилась.

Олимпийский комитет Беларуси решил снять Кристину с соревнований и скоропостижно департировать девушку в Минс .в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».

Наблюдаю за развитием истории и прекрасно понимаю, в каком бешенстве сейчас Александр Лукашенко. И очевидно, что бешенство Лукашенко не останется безнаказанным. Не исключаю, что после возвращения из Токио кто-то отправится в тюремные камеры.

Надеюсь,что это будет не Кристина Тимановская…

На снимках: Кристина Тимановская, фотография отсюда

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