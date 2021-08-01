 

«На меня было оказано давление»

01.08.2021, 19:04, Разное
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Белорусскую легкоатлетку решили вывезти из Токио после критики спортивных чиновников.

Олимпийский комитет Беларуси (НОК) решил снять с соревнований на Играх в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Ранее спортсменка раскритиковала чиновников, которые без ее ведома подали заявку на участие в эстафете 4 по 400. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что он изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями.

Изначально Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) сообщил, что представители белорусской нацкоманды срочно депортируют легкоатлетку из Японии, хотя завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров.

Позже Тимановская подтвердила «Еврорадио», что ее привезли в аэропорт Токио. Она сообщила, что туда же прибыла местная полиция, которая пытается решить, что делать со спортсменкой. Легкоатлетка заявила, что планирует просить убежище в Европе.

В связи со сложившейся ситуацией БФСС обратился в Международный олимпийский комитет (МОК). Сама девушка также обратилась за помощью, записав видеообращение.

К Тимановской выехали представители МИД Японии.

В телеграм-канале Народного антикризисного управления (НАУ) сообщается, что посольство Польши готово оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке.

«МИД Польши дал соответствующее поручение Консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь беларуская диаспора в Японии», — передает НАУ.

kristi_timanovskaya / Instagram

UPD (17:41): К работе МОК по ситуации с Тимановской присоединился Организационный комитет Олимпийских игр в Токио. «Мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения», — сказали ТАСС в пресс-службе оргкомитета.

28 июля стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) не допустил к соревнованиям на Олимпиаде в Токио 20 спортсменов, включая троих белорусов. В AIU объяснили, что решение принято из-за того, что спортсмены не сдали все необходимые тесты на допинг.

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Вместо одной из легкоатлеток, которых не допустили к участию в эстафете 4 по 400 метров, поставили спринтершу Кристину Тимановскую. Ее это решение не устроило, и она поделилась своим мнением с подписчиками в инстаграме.

«Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, почему я должна расхлебывать эти проблемы?», — возмутилась Тимановская.

Источник: Новая газета



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