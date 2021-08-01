 

Милованов написал заявление в полицию на Данилюка и собирается к врачу

01.08.2021, 18:54, Новости дня
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Издание отмечает, что политики после инцидента не встречались и не разговаривали.

“Да, я написал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия. Данилюка не допустили к конкурсу. Последние события показали, что решение правильное”, – заявил Милованов.

Он также сообщил в Facebook 1 августа, что прилетел в США, где ближайшие три недели будет преподавать в Питтсбурге, и намерен пойти к врачу – проверить синяки и подбитый Данилюком глаз.

“Фингал мой расцвел, и в Борисполе я купил очки, чтобы его спрятать. Дешевых не было, но я и не искал. Поэтому Armani за €120”, – отметил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2067842916718213&id=100004775745586

Данилюк, в свою очередь, в комментарии “Обозревателю” заявил, что конфликта с Миловановым у него нет, так как тот “не является субъектом”.

“Его фактически назначили на руководителя комиссии. Другим членам звонили из офиса и просто сказали, кто будет ее возглавлять. Милованов – инструмент”, – считает экс-министр.

Данилюк выразил уверенность, что правда на его стороне.

“С полицией буду действовать по закону. У них [в Офисе президента] свое дело, а у меня свое. Они меня боятся. Поэтому пусть думают”, – заявил он.

Контекст:

Данилюк 30 июля на вечеринке по случаю своего дня рождения ударил Милованова. Конфликт закончился тем, что двух оппонентов разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, у Милованова рассечена бровь.

За день до того, 29 июля, между Миловановым и Данилюком произошел конфликт. Два политика устроили публичную перепалку из-за того, что Данилюка, который подал документы на конкурс по отбору главы Бюро экономической безопасности, дисквалифицировали. Причина дисквалификации в том, что диплом о высшем образовании политика (Индианского университета) не признала конкурсная комиссия.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Экс-секретарь СНБО подчеркивает, что на подачу документов давали три недели и за это время нострифицировать диплом в Украине невозможно. Милованов, который возглавляет конкурсную комиссию, считает, что Данилюк мог раньше пройти эту процедуру, так как нострификация дипломов в Украине введена с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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