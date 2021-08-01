 

“Суперсекси”. Гросу в платье с глубоким разрезом очаровала фанатов

01.08.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Текила, лайм и понеслась… Грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных”, – подписала певица пост.

“Кудри супер”, – прокомментировала alena_malceva_13.

“Алиночка, ты, как всегда, стильная, красивая и легкая”, – добавила didenkoanneti.

“Как нежно! Суперсекси”, – добавил goldand_silver.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / В Кировоградской области разоблачили группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти

04.04 / Появились видео операции во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

07.07 / Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

13.04 / В компании Nintendo заявили о проблемах с поставками комплектующих

23.07 / Die Welt – Маск намерен помочь пострадавшим от наводнений немцам с интернетом

16.08 / Первый белорусский дипломат за границей поддержал массовые протесты на родине

21.07 / Аналог космическому телескопу Hubble создают в России

17.08 / Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Беларуси

04.12 / Санкции против «Северного потока – 2» увязали с бюджетом Пентагона

24.07 / Скончался один из украинцев, попавших сегодня в ДТП в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика