 

Посольство Украины в Лондоне отреагировало на карту Украины без Крыма на машинах британского перевозчика

01.08.2021, 18:54, Новости дня
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Издание пишет, что об этом ему рассказал водитель-дальнобойщик, эмигрировавший из Беларуси.

На Facebook-странице компании фотографии брендированных автомобилей с изображением Украины без Крыма публикуются несколько лет.

На материал “Европейской правды” отреагировали в Twitter посольства Украины в Великобритании.

“Мы обращаем внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву. Посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия”, – сказано в сообщении.

Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву. Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії. https://t.co/yGHjNAVaaN

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 1, 2021

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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