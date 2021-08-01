 

“Я как Федерико Феллини”. Танцующий директор сельской школы в Полтавской области подорвал интернет. Видео

01.08.2021, 18:54, Новости дня
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Хедлайнером вечера стал учитель истории и правоведения Василий Маслей, единственный мужчина среди танцующих педагогов. В следующем году он возглавит эту школу – 6 июля Маслей выиграл конкурс на должность директора, сейчас в ожидании официального назначения, писало 20 июля местное издание “Коло”.

Движения для танца придумывали всем коллективом, тренировались неделю. 

“Коло” отмечает, что выпускной танец учителей в этой школе – уже традиция, его организуют с 2017 года. Идею подал именно Маслей. 

“Ежегодно на выпускной дети и родители ждут от учителей сюрприза и мы стараемся оправдывать эти ожидания. Первый танец исполняли под песню французской певицы Эдит Пиаф, в другие годы – это была нарезка из разных композиций. Кроме того, отдельно мы помогаем поставить танец родителям, которые также танцуют для своих детей”, – рассказал Маслей. 

Выбирая песню на выпускной 2021 года, в школе остановились на хите российского дуэта Galibri & Mavik “Федерико Феллини”. “Песня сейчас популярна среди молодежи, мы слышали, какие дети слушают и напевают ее в школе, поэтому подумали, что это именно то, что нужно”, – пояснил учитель.

Ряд комментаторов раскритиковал танец под песню российской группы во время войны. Но Маслей заявил, что “спокойно относится к критике”.

“Мы живем в независимой демократической стране и каждый имеет право на свое мнение, мы не можем нравиться всем. Настоящий лидер должен уметь достойно принимать критику”, – добавил он.

видео

Видео: Kolo News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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