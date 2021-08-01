Появились новые данные о смартфоне OnePlus 10 Pro

В сети появилась новая информация о смартфоне OnePlus 10 Pro, который, как известно, должен выйти на рынок в будущем году. В частности, внимание экспертов приковано к видеокамере Hasselblad. Она должна выйти с заметно улучшенными качествами, говорят специалисты.

Исходя их попавших в Интернет изображений, OnePlus 10 Pro получит камеру с так называемым бионическим объективом. Также датчики изображения смогут обеспечить съемку в режиме «Супер панорама».

Подтвердилась и информация об изогнутом экране в новом мобильном гаджете. Ранее источники сообщали, что размер дисплея по диагонали составит 6,7 дюйма, а частота смены кадров на нем достигнет 120 Гц при разрешении картинки 3216 на 1440 пискелей.