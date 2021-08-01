 

Компания Huawei выпустила очень надежный умный замок для дверей

01.08.2021, 18:52, Новости дня
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Данный дверной замок настолько «умен», что специалистам из китайской компании Huawei не зазорно было представлять его публике вместе с флагманскими смартфонами P50 и P50 Pro.

Речь идет о дверном замке нового типа с искусственным интеллектом и невероятно надежной системой защиты, утверждают разработчики. Устройство под названием Smart Selection Dessmann Smart Door Lock обладает сразу шестью методами разблокирования. Также замок записывает все необходимые данные в облако.

Наконец, умный замок относится не только к самим входным дверям, говорят специалисты. Это устройство, благодаря которому также можно управлять домашними электронными устройствами, входящими в смарт-систему вашего дома. Цена – 263 доллара.



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