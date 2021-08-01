В Госархиве обнаружена коллекция секретных советских порнофильмов

Специалисты Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАК) обнародовали список советских порнофильмов, которые более 70 лет хранились под грифом «только для служебного пользования».

«В СССР порнофильмы для номенклатуры начали снимать ещё при Сталине, это направление тогда курировал Лаврентий Берия. Ничто человеческое советской элите не было чуждо, а покупка «клубнички» на враждебном Западе была невозможна. На Мосфильме был целый павильон, в котором ежегодно производили 5-7 картин, в том числе с участием актёров нетрадиционной сексуальной ориентации. При Брежневе уже снимали по 20-25 фильмов в год, длительность каждой ленты составляла от тридцати минут до двух часов. По закону этот фонд мог быть открыт только через тридцать лет после последнего пополнения, а это произошло в 1991 году. Уже в ближайшее время все ленты, а всего их более пятисот, станут доступны для исследователей. Это бесценный материал, ведь над каждым фильмом работала целая команда профессионалов, одни сюжеты чего стоят. Например, в военные годы было выпущено несколько картин, где первые лица нацистской Германии попадали в ГУЛАГ и их там подвергали самой настоящей экзекуции», – заявил главный архивариус РГАК Николай Стрельцов.

Уникальная коллекция вызвала большой интерес у крупнейших зарубежных порносайтов. Как стало известно, PornHub уже ведёт переговоры с руководством РГАК о покупке эксклюзивного права на демонстрацию советских порнофильмов.

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